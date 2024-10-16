Kapılarını Türklere Kapattılar: Artık O Ülke de Vize İstiyor

Schengen bölgesi ve ABD gibi ülkeler, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında tarihi ret oranlarına ulaşmışken, Japonya’nın bu yeni uygulaması da dikkat çekiyor. Japonya, özellikle son zamanlarda Türkiye'den yapılan iltica başvurularındaki artışı göz önünde bulundurarak, vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararı aldı. Bu durumun, kaçak çalışma oranlarını düşürmek ve Türkiye’den gelen yolculukların yalnızca turizm amaçlı olması için alındığı belirtiliyor.