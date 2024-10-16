Kapılarını Türklere Kapattılar: Artık O Ülke de Vize İstiyor
Türk vatandaşlarına o ülke de kapılarını kapattı. Türkiye’den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya'ya gitmek için artık vize zorunluluğu getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir vize zorunluluğu, Japonya tarafından duyuruldu. Daha önce Türkiye’den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya, Ekim 2024 itibarıyla Türk vatandaşları için vize uygulamasını başlattığını açıkladı.
Bu değişiklikle birlikte, Türkiye’den Japonya’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlar, vize başvurusu yapmak zorunda kalacaklar. Son yıllarda artan düzensiz göçmen politikaları ve uluslararası siyasi gelişmeler nedeniyle birçok gelişmiş ülke, Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamalarını artırmış durumda.
Schengen bölgesi ve ABD gibi ülkeler, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında tarihi ret oranlarına ulaşmışken, Japonya’nın bu yeni uygulaması da dikkat çekiyor. Japonya, özellikle son zamanlarda Türkiye'den yapılan iltica başvurularındaki artışı göz önünde bulundurarak, vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararı aldı. Bu durumun, kaçak çalışma oranlarını düşürmek ve Türkiye’den gelen yolculukların yalnızca turizm amaçlı olması için alındığı belirtiliyor.
Uygulamanın başlamasıyla birlikte, Türk vatandaşları artık Japonya'ya seyahat etmek için konsolosluklar üzerinden vize başvurusu yapmak zorunda kalacak. Mevcut sistemde, havalimanlarında alınabilen vize uygulaması sona erecek.