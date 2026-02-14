Kapılar Açılır Açılmaz Birbirlerine Girdiler! Bursa'da '100 Lira' İzdihamı

Bursa'da yeni açılan bir mağazanın düzenlediği kampanya izdihama neden oldu. 100 liradan satışa çıkarılan ürünleri almak için saatlerce sıra bekleyen müşteriler, kapılar açıldıktan sonra ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Son Güncelleme:
Kapılar Açılır Açılmaz Birbirlerine Girdiler! Bursa'da '100 Lira' İzdihamı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL’den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

KAPILARIN AÇILMASIYLA BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. İçeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İstanbul'da 21 Yaşındaki Kübra 5. Kattan 'Düşerek' Öldü İstanbul'da 21 Yaşındaki Kübra 5. Kattan 'Düşerek' Öldü
Muhittin Böcek 10'uncu Kez Hastaneye Kaldırıldı: Solunumu Duruyor, Durumu Kritik Eşikte Muhittin Böcek 10'uncu Kez Hastaneye Kaldırıldı: Solunumu Duruyor, Durumu Kritik Eşikte
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı
Ahmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu Bölgeler Ahmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu Bölgeler