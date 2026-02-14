Kapılar Açılır Açılmaz Birbirlerine Girdiler! Bursa'da '100 Lira' İzdihamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL’den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

KAPILARIN AÇILMASIYLA BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. İçeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: DHA