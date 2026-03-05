Kapıkule'de 1,4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini, yakalanan uyuşturucu maddenin, imha edildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kapıkule'de 1,4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR mercek altına alınmıştır. Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; toplum sağlığını tehdit ederek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Çocuğuna Kar Topu Atan Öğrenciyi Dövdü Çocuğuna Kar Topu Atan Öğrenciyi Dövdü
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Lal Denizli'nin Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı Lal Denizli'nin Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede
ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü İran'a Ait İHA, Nahçivan Havalimanı'na Düştü
Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama: 'Nükleer Silahlar Olduğunda Kötü Şeyler Yaşanır' Trump’tan Dünyayı Tedirgin Eden Açıklama
İran'dan Açıklama Geldi: 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık' 'Türkiye Topraklarına Füze Atmadık'
Orta Doğu Gerilimi Turizmi Vurdu: Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı Dubai’de Otel Fiyatları Çakıldı