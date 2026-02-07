Kapıkule Sınır Kapısı’nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal hesabındaki paylaşımında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine bir tırda arama yapıldığını belirtti.

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheli E.S. hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

