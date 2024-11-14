Kapı Kırdırıp, 'Şort Giyen Öğrenciye Karışırım' Diyen Müdüre Üstün Başarı Ödülü Verildi

Velilere "Başı açık öğrenciye de şort giyene de karışırım" diyen, kadın müdür yardımcısının kullandığı odanın kapısını kırdırdığı için açığa alınan eski imam hatip ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'a Milli Eğitim tarafından 'üstün başarı' ödülü verildi.

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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılında 719 kişiye üstün başarı ödülü verildiğini duyurdu. Ödül alan isimler arasında ise skandal ifadeleri ve hareketleri ile gündeme gelen ve açığa alınan bir müdür de vardı.

Velilere "Başı açık öğrenciye de, şort giyen öğrenciye de karışırım" dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını tekmeleyerek kırdığı için açığa alınan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık da maaş ödülü alan isimlerden biri oldu.

Kapı Kırdırıp, 'Şort Giyen Öğrenciye Karışırım' Diyen Müdüre Üstün Başarı Ödülü Verildi - Resim : 1

“ÖDÜLLERİN YÜZDE 80'İ YANDAŞLARA”

Türkiye Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) MYK Üyesi Serkan Bebek yazılı açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Bebek, "Bursa'da isim listesine baktığımız zaman ödüllerin yandaşçılık ve siyasi tercih üzerinden verildiğini açıkça söyleyebiliriz. Elbette ki o listede ödül almayı hak eden eğitim emekçileri de vardır, sözümüz onlara değildir. Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir. 2019’da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169’u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kapı Kırdırıp, 'Şort Giyen Öğrenciye Karışırım' Diyen Müdüre Üstün Başarı Ödülü Verildi - Resim : 2

BAŞI AÇIK ÖĞRENCİYE KARIŞIP, KAPI KIRDIRAN MÜDÜRE ÖDÜL

Üstün başarı ödülünün kriterinin ne olduğunu sorgulayan Bebek, şöyle devam etti:

"Veli toplantısında 'başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım' dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık maaşla ödüllendirme verildi.” diyerek verilen karara tepki gösterdi.

Kapı Kırdırıp, 'Şort Giyen Öğrenciye Karışırım' Diyen Müdüre Üstün Başarı Ödülü Verildi - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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