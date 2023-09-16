Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın

Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINDA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun"

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