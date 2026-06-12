Kapalıçarşı'da Yangın Paniği, Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

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İstanbul Fatih'te bulunan, turistlerin uğrak ziyaret noktası Kapalıçarşı'da henüz bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun duman dolayısıyla çarşı içindeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Ekiplerin, yangını söndürme ve dumanı tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA