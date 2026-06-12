Kapalıçarşı'da Yangın Paniği, Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih'te bulunan, turistlerin uğrak ziyaret noktası Kapalıçarşı'da henüz bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun duman dolayısıyla çarşı içindeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Ekiplerin, yangını söndürme ve dumanı tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Kapalıçarşı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
O Bahis Sitelerini Kullananlar Yandı! 15 Milyarlık Ağ Çökertildi, Hesaplar Kilitlendi 15 Milyarlık Ağ Çökertildi, Hesaplar Kilitlendi
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesine Şok: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekillikleri Düştü İki İsmin Grup Başkanvekillikleri Düştü
Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 Gözaltı Beyaz Et Devlerine Fahiş Fiyat Operasyonu
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme
Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 Şüpheli Gözaltında Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası
Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı Alarmı: Kimya Fabrikasındaki Patlamada 1'i Ağır 4 Yaralı Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı Alarmı: Kimya Fabrikasındaki Patlamada 1'i Ağır 4 Yaralı