Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.

PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR

Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 şehirde operasyon düğmesine bastı.

80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.

El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi