Kapadokya'yı Gezen Turist, Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Kapadokya bölgesini gezmeye gelen bir turist, bir başka turistin lavaboda unuttuğu çantasını çaldı.

Kapadokya'yı Gezen Turist, Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Olay, Nevşehir Camicedit Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir’de yaşandı. İddiaya göre Kapadokya'ya tatile gelen Özbekistan uyruklu İntizor Aıtbaeva Kayaşehir yakınlarında bulunan bir caminin lavabosuna girdi. Çantasını burada unutan Aıtbaeva daha sonra polise müracaatta bulundu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çantanın Vietnam uyruklu 51 yaşındaki Ly The He tarafından çalındığı tespit edildi.

Kapadokya'yı Gezen Turist, Hırsızlık Yaparken Yakalandı - Resim : 1
Ly The He'nin yakalamasına yönelik çalışmalarda şüpheli şahsın Ürgüp ilçesinde bir otelde konakladığını tespit eden polis ekipleri, şahsı kaldığı odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın odasında yapılan adli aramada çanta ve içerisinde bulunan pasaportlar, 100 euro, 300 dolar, 7 bin 447 lira ve cep telefonu şarj aleti bulundu.
"Hırsızlık" suçundan gözaltına alınan turist emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA

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