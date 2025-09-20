Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası gece saatlerinde büyük ölçüde yıkıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, peribacasının kalan kısmının da yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, peribacasının yıkılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, yıkım anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, peribacasının çökmesiyle çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

PERİBACALARI NASIL OLUŞUR?

Kapadokya’daki peribacaları, milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanik patlamalar sonucu oluşan tüf ve lav tabakalarının erozyona uğramasıyla meydana gelir. Zamanla rüzgâr, yağmur ve sıcaklık farkları, daha yumuşak tüf tabakalarını aşındırırken, daha sert lav ve bazalt tabakaları üzerinde koruyucu bir “şapka” oluşturarak bu eşsiz dikilitaş yapıların ortaya çıkmasını sağlar.

Kaynak: DHA