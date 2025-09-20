Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu

Kapadokya’da turizmin simgesi peribacalarından biri gece saatlerinde çöktü. Yıkılan yapı çevreye kaya parçaları saçarken, olayda yaralanan olmadı. Bölgedeki güvenlik kameraları yıkım anını saniye saniye kaydetti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacası gece saatlerinde büyük ölçüde yıkıldı.

Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu - Resim : 1
Kapadokya'da bir peribacası yıkıldı

Henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, peribacasının kalan kısmının da yıkılma riski bulunduğu bildirildi.

Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu - Resim : 2
Yıkımda kaya parçaları çevreye dağıldı
Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu - Resim : 3
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, peribacasının yıkılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu - Resim : 4
Peribacası gece saatlerinde yıkıldı

Öte yandan, yıkım anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, peribacasının çökmesiyle çevrenin yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Kapadokya'da Peribacası Yıkıldı, Ortalık Toz Duman Oldu - Resim : 5
Yıkılma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

PERİBACALARI NASIL OLUŞUR?

Kapadokya’daki peribacaları, milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanik patlamalar sonucu oluşan tüf ve lav tabakalarının erozyona uğramasıyla meydana gelir. Zamanla rüzgâr, yağmur ve sıcaklık farkları, daha yumuşak tüf tabakalarını aşındırırken, daha sert lav ve bazalt tabakaları üzerinde koruyucu bir “şapka” oluşturarak bu eşsiz dikilitaş yapıların ortaya çıkmasını sağlar.

Kaynak: DHA

