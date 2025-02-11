Kapadokya'da Balonların Pabucunu Dama Attı, Kar Sonrası Yeni Gözde

Her yıl binlerce kişinin akın ettiği Kapadokya’da kentin simgesi balon turları kar yağışı sonrası yapılamadı. Beyaza bürünen kentte, balon gezilerinin yerini deve turları aldı.

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Kapadokya'da Balonların Pabucunu Dama Attı, Kar Sonrası Yeni Gözde

Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen gözde turistik kent Kapadokya’da düzenlenen sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Balona binemeyenler, at, atv ve deve ile gezerek vakit geçirdi.

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal olunca turistler eşsiz vadileri at, atv ve deve ile gezdi.

Kapadokya'da Balonların Pabucunu Dama Attı, Kar Sonrası Yeni Gözde - Resim : 1

'DEVELERİMİZ BU İKLİME ALIŞIK'

Deve işletmecisi Osman Kaplan, "Gelen turistler genellikle kış aylarında develer üşüyor mu diye soruyorlar. Develerimiz burada doğup büyüdüğü için bu iklime alışık. Ayrıca üşemesinler diye de üzerlerine keçi kılından yapılan kilimleri örtüyoruz" diye konuştu.

Kapadokya'da Balonların Pabucunu Dama Attı, Kar Sonrası Yeni Gözde - Resim : 2

'İLGİ BAYA FAZLA'

Develerle fotoğraf çektiren Kaplan çifti şunları söyledi: Kış aylarında genellikle Endonezya, Malezya gibi bölgelerden geliyorlar. Şu anda develere ilgi baya fazla. Deve üzerinde fotoğraf çektirmek 200 TL. Misafirlerimiz deve üzerinde kısa tur yapmak isterlerse o da 400 TL.

Kapadokya'da Balonların Pabucunu Dama Attı, Kar Sonrası Yeni Gözde - Resim : 3

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