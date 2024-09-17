KAP'a Resmen Bildirildi! Galatasaray Geri Adım Attı
Galatasaray Spor Kulübü, kamuoyunda tartışmalara yol açan sponsorluk anlaşmasını askıya aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Galatasaray Spor Kulübü, "meritking.news" markası tanıtımı kapsamında Serwin Global Solutions SDN BHD ile yaptığı anlaşma, gelen tepkiler üzerine geçici olarak durduruldu.
14 Eylül Cumartesi günü Rizespor maçı öncesinde, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirmemesi dikkat çekmiş ve sponsor firmanın yasa dışı bahisle ilişkilendirilmesi, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştu. Kulüp, Pazar günü resmi bildirimini yapmıştı.
Bugün yapılan açıklamada ise Galatasaray, söz konusu sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını duyurdu. Kulübün bu kararı, taraftarlar ve spor kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından geldi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamanın ardından, "Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.
MERİTKİNG NEWS NEDİR?
Sarı kırmızılı takıma sponsor olan Meritking.news adlı spor haberleri sitesinin yasadışı bir bahis sitesine ait haber sitesi olduğu iddia edildi.