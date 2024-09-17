KAP'a Resmen Bildirildi! Galatasaray Geri Adım Attı

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamanın ardından, "Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

MERİTKİNG NEWS NEDİR?

Sarı kırmızılı takıma sponsor olan Meritking.news adlı spor haberleri sitesinin yasadışı bir bahis sitesine ait haber sitesi olduğu iddia edildi.