Kanuni Şakası Sonrası Dava Açılmıştı: İşte Komedyen Tuba Ulu İçin İstenen Ceza

Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Ulu’nun 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Komedyen Tuba Ulu’nun sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler yargıya taşındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, komedyenin gösterisi sırasında kullandığı sözlerin suç unsuru taşıdığı belirtildi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Ulu’nun sahnede Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadelerin hakaret kapsamında değerlendirildiği ve dava açılması için yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, komedyen için 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

