Kanser Riskini Artırıyor, Dünya Sağlık Örgütü Doğruladı! Marketlerden Toplatılıyor

İngiltere'de piyasaya sunulan bazı bebek pudralarının içerisinde, hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu tespit edildi. Bilim insanları, talk maddesinin özellikle yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığını belirtti. Yetkililer bebek pudralarının marketlerden toplatılması kararını aldı.

Kaynak: NTV