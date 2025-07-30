Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/c810wPlrcQ
30.07.2025, 18:52:19 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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