Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Balıkesir'de Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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