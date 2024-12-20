Kandilli Rasathanesi Duyurdu; İzmir'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; İzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.50'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.3 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 20, 2024
KABAKUM-DIKILI (IZMIR) https://t.co/QiTsJqFTSm
20.12.2024, 22:50:14 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 12.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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