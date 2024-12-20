Kandilli Rasathanesi Duyurdu; İzmir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, İzmir'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu; İzmir'de Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; İzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.50'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.3 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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