Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında saat 18.05'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2025
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/yo4FvSuY5a
07.04.2025, 18:05:40 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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