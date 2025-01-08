Girit Adası'nda Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Girit Adası (Akdeniz) civarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 28.3 km olarak ölçüldü.

Girit Adası'nda Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası’nda 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.3 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 21.21'de gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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