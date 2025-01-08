Girit Adası'nda Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Girit Adası (Akdeniz) civarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 28.3 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası’nda 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.3 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 21.21'de gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 8, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/d2Bepoit1M
08.01.2025, 21:21:37 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 28.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi