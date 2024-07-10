Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Erzincan'da Korkutan Deprem!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Temmuz 2024 saat 19.29'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçülürken, deprem yerin 3,7 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem