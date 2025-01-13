Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Datça Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.09’da Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.9 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2025
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/6sTKDQkzPd
13.01.2025, 19:09:57 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.9 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi