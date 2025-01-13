Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Datça Açıklarında Deprem

Kandilli Rasathanesi, Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Datça Açıklarında Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında saat 19.09’da Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.9 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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