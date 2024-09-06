Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Çanakkale'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'de 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'de Gülpınar açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Saat 22.36'da meydana gelen deprem, yerin 7.2 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 6, 2024
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) https://t.co/aOmPcuBRkL
06.09.2024, 22:36:20 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
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