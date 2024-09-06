Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Çanakkale'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'de 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Çanakkale'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Çanakkale'de Gülpınar açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Saat 22.36'da meydana gelen deprem, yerin 7.2 km altında gerçekleşti.

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