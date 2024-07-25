Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem

Tokat ve Antalya'nın ardından bu kez Ankara sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ankara'da saat 09.49'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara'da bir deprem meydana geldi.Saat 09.49'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Derinlik ise 4.8 kilometre.

Öte yandan dün saat 23.20'de Tokat'ta 4, bu sabah saat 05.34'te ise Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem