Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara'da bir deprem meydana geldi.Saat 09.49'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Derinlik ise 4.8 kilometre.

Öte yandan dün saat 23.20'de Tokat'ta 4, bu sabah saat 05.34'te ise Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem