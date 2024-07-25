Kandilli Rasathanesi İlk Verileri Paylaştı: Ankara'da Korkutan Deprem
Tokat ve Antalya'nın ardından bu kez Ankara sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ankara'da saat 09.49'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara'da bir deprem meydana geldi.Saat 09.49'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Derinlik ise 4.8 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2024
IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) https://t.co/PRTbgDXkbg
25.07.2024, 09:49:56 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
Öte yandan dün saat 23.20'de Tokat'ta 4, bu sabah saat 05.34'te ise Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Kaynak: Gerçek Gündem