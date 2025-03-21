Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Amasya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Amasya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Amasya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 22.53'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "21 Mart 2025 günü saat 22.53'de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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