Kandilli Rasathanesi Balıkesir Deprem Raporunu Yayınladı

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Alakır-Sındırgı (Balıkesir) Depremi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Korkutan depremin tablosu şekillendi. İşte Kandilli'den paylaşılan veriler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada "10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir.

İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

Kandilli Rasathanesi Balıkesir Deprem Raporunu Yayınladı - Resim : 1

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir.

İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir." denildi.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

