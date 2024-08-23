Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van'da Deprem!
Van merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Akçift ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 23, 2024
AKCIFT-(VAN) https://t.co/gYS3MPANUK
23.08.2024, 16:46:23 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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