Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van'da Deprem!

Van merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

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Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van'da Deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Akçift ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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