Eskişehir'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Eskişehir'de saat 12.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi Eskişehir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.47'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.
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Korkutan sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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