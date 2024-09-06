Eskişehir'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Eskişehir'de saat 12.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Eskişehir'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi Eskişehir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.47'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

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Korkutan sarsıntının derinliği ise 5 kilometre.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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