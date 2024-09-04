Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Amasya'da Peş peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Amasya'da beş dakika ara ile 3 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yüzeye çok yakın mesafede gerçekleşirken ikinci deprem 5 kilometre derinlikle kaydedildi.
Amasya peş peşe depremlerle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ilk deprem saat 14.23'te kaydedildi. 3 büyüklüğündeki depremin derinliği 1 kilometre olarak ölçüldü.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 4, 2024
MUSAKOY-(AMASYA) https://t.co/aE83LlDf5M
04.09.2024, 14:23:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
İkinci sarsıntı ise saat 14.28'de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 4, 2024
MUSAKOY-(AMASYA) https://t.co/FcgDM34nbc
04.09.2024, 14:28:26 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem