Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Amasya'da Peş peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Amasya'da beş dakika ara ile 3 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem yüzeye çok yakın mesafede gerçekleşirken ikinci deprem 5 kilometre derinlikle kaydedildi.

Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Amasya'da Peş peşe Deprem

Amasya peş peşe depremlerle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ilk deprem saat 14.23'te kaydedildi. 3 büyüklüğündeki depremin derinliği 1 kilometre olarak ölçüldü.

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İkinci sarsıntı ise saat 14.28'de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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