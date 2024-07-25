Kandilli Duyurdu: Gümüşhane'de Deprem Meydana Geldi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.3 kilometre olarak açıklandı.

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Kandilli Duyurdu: Gümüşhane'de Deprem Meydana Geldi

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17’de merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kandilli depremin derinliğini ise 4.3 kilometre olarak açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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