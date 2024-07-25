Kandilli Duyurdu: Gümüşhane'de Deprem Meydana Geldi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.3 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17’de merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kandilli depremin derinliğini ise 4.3 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2024
BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) https://t.co/RcSq3sigOC
25.07.2024, 14:17:05 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 4.3 km#Kandilli
Ayrıntılar gelecek...
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