Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak yine bugün saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da Peş Peşe Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre 4.1 büyüklüğünde ilk deprem yerin 10.73 kilometre altında, bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da saat 10:34 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Buna göre depremin derinliği 9.6 km olarak kaydedildi.

“4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR NORMAL”

Balıkesir'de peş peşe gerçekleşen depremin ardından Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtti. Tüysüz, “Bu depremlerin arından 4 büyüklüğünde depremlerin gelmesi normal. Ne kadar süre boyunca sürer bu artçı depremler bunu söylemek zor. Ağustos’tan beri neredeyse altı aylık süredir devam eden bir süreç var. Ne kadar sürer belirtmek güç ama bir hafta kadar daha hareketlilik beklenebilir.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.

Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek AltındaBalıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek AltındaYaşam

