‘Kanatlı Tim’den Amansız Mücadele! 14000 Keklik Daha Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelesi kapsamında, Bursa’da 1400 keklik doğayla buluştu.

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Türkiye’de özellikle yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, doğaya kanatlı yaban hayvanları salınmaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, KKKA hastalığına neden olan kenelere karşı biyolojik mücadele yöntemlerini devreye alarak yıl sonuna kadar toplamda 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere 45 bin 250 yaban hayvanını doğaya bırakmaya hedefliyor.

‘Kanatlı Tim’den Amansız Mücadele! 14000 Keklik Daha Doğaya Salındı - Resim : 1

BİN 400 KEKLİK DAHA DOĞAYA SALINACAK

Bu kapsamda Bursa’da yeni bir adım daha atıldı. DKMP Bursa Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı “Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis Programı” çerçevesinde 1400 adet kınalı keklik Bursa’daki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Açıklamada, bu çalışmanın bölgedeki biyoçeşitliliği korumak, yaban hayatını desteklemek ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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