Kanalizasyondan Gelen Gizemli Ses Panik Yarattı

Antalya'da ailesiyle birlikte piknik yapan Hamdiye Çelik, kanalizasyon mazgalından çocuk sesi duydu. "Kim var orada" diye soran Çelik, yanıt alamadı ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, mazgalı keserek kanalizasyon hattına girdi ancak kimseyi bulamadı.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki çimenlikte dün saat 17.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından 'çocuk sesi' geldiğini duydu. 'Kim var orada, polise haber vereceğim' dedikten sonra bir daha sesi duyamayan Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kanalizasyondan Gelen Gizemli Ses Panik Yarattı - Resim : 1

ARAMALARDA KİMSE BULUNAMADI

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, mazgalı keserek kanalizasyon hattına girdi. Hattı tarayan ekipler, herhangi birine rastlamayınca aramayı sonlandırdı.

Kanalizasyondan Gelen Gizemli Ses Panik Yarattı - Resim : 2

İhbarı yapan Hamdiye Çelik, "Mazgaldan ses duydum. Bize cevap vermedi, bağırdı. 'Kim var orada' diye seslendik. 'Polisi arayacağım' dedim, ses kesildi. 4-5 defa bağırdık çocuğa. Erkek çocuk sesiydi. Buradan birisi daha geçiyordu, o da duydu sesi" dedi.

Kanalizasyondan Gelen Gizemli Ses Panik Yarattı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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