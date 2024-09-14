Kanala Düşen Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Kurtuldular

Antalya’nın Serik ilçesi Çandır mahallesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Sürücü ve yanındaki arkadaşı F.Ç. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı, araç ise vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kaynak: İHA