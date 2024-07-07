Kanal İstanbul, AKP'li Belediyelerin Rant Kapısı Oldu! Proje Güzergâhındaki 3 Taşınmaz Daha Satışa Çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu imar planı iptal edilen Kanal İstanbul projesi güzergahında AKP'li belediyelerin rant hırsı devam ediyor. AKP’li Sultangazi Belediyesi'nin Kanal İstanbul güzergâhındaki Arnavutköy ve Büyükçekmece’deki üç taşınmazı satışa çıkardığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; belediyenin Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde 119 ada 69 parsel için 28 milyon 91 bin 340 TL; Taşoluk Mahallesi 0 ada 555 parsel için 54 milyon 327 bin TL; projeye komşu bölgelerden Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’ndeki taşınmaz için ise 13 milyon 228 bin 160 TL talep ettiği ortaya çıktı. Bu taşınmazların toplam bedelinin ise 95.6 milyon TL olduğu aktarıldı.

Belediye, geçen aylarda bölgedeki 175.9 milyon TL değerindeki taşınmazını satışa çıkarmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Arnavutköy’de birçok taşınmazı satışa sunmuştu. Bu taşınmazların yaklaşık bedeli ise 20 milyon TL.

TOPLAM BEDEL 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

AKP’li Arnavutköy Belediyesi ise geçen haftalarda proje güzergâhındaki 12 taşınmazı satışa çıkarmıştı. Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy ve Hadımköy mahalleleri başta olmak üzere birçok noktadaki taşınmaz için belediye toplamda 720 milyon 260 bin TL’lik satış bedeli belirlenmişti. Bu doğrultuda kamu kurumlarının proje güzergâhında beş ayda satışa çıkardığı arsaların toplam bedeli 1 milyar TL’yi aştı.