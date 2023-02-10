Kanal D Haber, deprem yayını için Gezi Davası'ndan tutuklu Tayfun Kahraman'ı aradı

Kanal D Haber'in Gezi Davası'ndan 18 yıl hapse mahkum edilen şehir planlamacı Tayfun Kahraman'ı deprem yayını için aradığı ortaya çıktı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Twitter'dan açıklama yaparak "Akşam @tayfun_kahraman’ın telefonu çaldı, açtım; @KanalD deprem durum görüşünü istedi. Mesleği gereği, toplanma alanı olan Gezi Parkı'nı koruduğu için tutsaklığını haber yapamadığınız Tayfun’un fikrine ihtiyacınız size dert olsun! Durumdan bihaber haliniz işinize olan saygınızdan!" diyerek tepki gösterdi.