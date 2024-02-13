Kanada'nın Ankara Büyükelçisi: 'Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değil'

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanürlü toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in ortaklarının arasında Kanada'nın bulunmadığını kaydetti.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi: 'Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değil'

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, bugün Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanürlü toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in ortaklarının arasında Kanada'nın bulunmadığını belirtti.

Hamilton konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Maden, Türk ve Amerikan şirketleri arasında bir ortak girişimdir.

Amerikan şirketi SSR Madencilik, merkezi Vancouver'da olan eski bir Kanada şirketi ile Alacer Gold adlı ABD merkezli bir şirketin birleşmesinin sonucudur. Alacer Gold Erzincan madeninin asıl mülkiyetine sahiptir. Şu anda feshedilmiş olan Kanadalı şirket hiçbir zaman Erzincan'daki madenin sahibi olmadı.

Birleştirilen yeni şirket SSR Mining adını aldı ve 2020 yılında merkezini Denver, Colorado'da kurmuştur.

Birçok uluslararası madencilik şirketi gibi SSR Madencilik de Toronto Borsası'nda işlem görmektedir. Ancak bu durum, şirketin Kanada şirketi olduğu anlamına gelmiyor.

SSR Mining ayrıca NASDAQ ve Avustralya borsasında da işlem görmektedir."

Hamilton, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:

"Erzincan'dan çok üzücü bir haber geldi. Düşüncelerimiz mahsur kalan işçiler ve aileleriyle birlikte. AFAD'ın ve kurtarma ekiplerinin kahramanca çalışmalarını sürdürürken gösterdikleri hızlı reaksiyon bizleri cesaretlendiriyor.

Bazı medya kuruluşlarının toprak kaymasının meydana geldiği madenin Kanada'ya ait olduğunu bildirdiğini gördük. Bu doğru değildir. Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değildir."

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