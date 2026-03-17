Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand Bugün Türkiye'de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD/İsrail–İran savaşı devam ederken Ankara, dünyanın dört bir yanından muhataplarıyla savaşın seyrini ele almaya devam ediyor. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuğu olarak Ankara’ya geliyor.

Bir yandan gündemde “Kanada yıl sonuna kadar çalışma ve oturum izni dolan 9 bin Türk depremzedeyi ülkeden ayrılmaya zorlayacak” tartışmaları varken, Kanada ile ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

SAVAŞIN YANSIMALARI BAKAN FİDAN İLE ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan’ın Kanadalı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, “Orta Doğu’daki gelişmelerin ve savaş durumunun küresel yansımalarına işaret ederek, çatışmaların bir an evvel durdurularak müzakere masasına dönülmesi konusunda uluslararası toplumun ortaklaşa hareket etmesi gerektiğini” dile getirmesi bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MASADA

Ayrıca NATO müttefikliği temelindeki meselelerin ele alınması, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ’un motoru konusundaki iş birliği örneğinde görüldüğü üzere savunma sanayii sektöründeki ortaklıkların artırılmasının hem askerî hem de ticari bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına da dikkat çekilmesi bekleniyor.

Nükleer enerji dahil yenilenebilir enerji alanında iş birliği tesis edilmesinin de Türkiye–Kanada iş birliğine uzun vadeli yeni bir boyut kazandıracağının değinilmesi beklentiler arasında bulunuyor. Ayrıca güvenlik ve terörle mücadele alanında birlikte çalışılmasının önem arz ettiğine de dikkat çekmesi bekleniyor Bakan Fidan’ın.

Gazze’deki durum, Filistin meselesi ve Rusya–Ukrayna savaşı ile Suriye’deki gelişmelere ilişkin de iki bakanın fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi