Kan donduran vahşet: Kardeşinin boğazını kesip, kendini pencereden attı

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Can C. (64) ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı (59), olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.