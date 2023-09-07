Kan donduran vahşet: Kardeşinin boğazını kesip, kendini pencereden attı
Cihangir’de yaşayan Can C. (64), evine gelen kız kardeşi Rebia Gül Arı'yı (59) çıkan tartışmada meyve bıçağıyla boğazından 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Can C. daha sonra kendini 3. kattaki evinin penceresinden aşağıya attı.
Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Can C. (64) ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı (59), olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KIZ KARDEŞİNİ 20 KEZ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışma esnasında sinirlenen ağabey Can C., mutfaktan meyve bıçağı alarak kız kardeşinin üstüne yürüdü. Yaşanan boğuşma esnasında Can C., elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçaklamaya başladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılarak kanlar içerisinde kalan Rebia Gül Arı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kardeşini öldüren Can C., 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına kendini attı.
AĞIR YARALI AĞABEY YOĞUN BAKIMDA
Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.