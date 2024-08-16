Kan Donduran Olay! Evli Çift 12 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu

Afyonkarahisar’da evli çiftin 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

Kan Donduran Olay! Evli Çift 12 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile eşi Y.Ö.’nün (49) '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel İstismar Davasında Babaya Takipsizlik: Görgü Tanığı Yokmuş!Cinsel İstismar Davasında Babaya Takipsizlik: Görgü Tanığı Yokmuş!Güncel

2 Kadını Cinsel Saldırıya Maruz Bırakmıştı! Ticani Tarikatı 'Şeyhi' Tutuklandı2 Kadını Cinsel Saldırıya Maruz Bırakmıştı! Ticani Tarikatı 'Şeyhi' TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Afyon Cinsel istismar
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
Gaziantep'te Halı Fabrikasında Büyük Yangın! Gaziantep'te Halı Fabrikasında Büyük Yangın!
Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek
Yeni Atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlk İş AKP'yi Ziyaret Etti Yeni Atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlk İş AKP'yi Ziyaret Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama Kararları! Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!
Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün Sır Ölümü! Evinde Silahla Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün Sır Ölümü!
Kan Donduran Olay! Evli Çift 12 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu Evli Çift 12 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu