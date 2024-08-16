Kan Donduran Olay! Evli Çift 12 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu
Afyonkarahisar’da evli çiftin 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile eşi Y.Ö.’nün (49) '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA