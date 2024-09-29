Kan Donduran Olay: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Adıyaman’da, eşini silahla öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 4 çocuk babası Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası Erdem Kılavuz, tüfekle eşi Zeliha Kılavuz’u vurdu. Eşini öldüren Erdem Kılavuz daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kılavuz çiftinin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA