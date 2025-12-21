Kan Donduran Olay! Define Aramak İçin Kazdığı Tünelden Cesedi Çıktı

Aydın'da bir şahıs, define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kaldı. Sezer Ayhan isimli şahıs, ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu.

Kan Donduran Olay! Define Aramak İçin Kazdığı Tünelden Cesedi Çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde sabaha karşı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki Sezer Ayhan (32) isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan ölü olarak bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

İzmir İl Afet Müdürlüğü'nden getirilen temiz hava besleme sistemi ile mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

