Kan donduran manzara: Çarşafa sarılı halde bulundular!

Muğla'nın bodrum ilçesinde Rus uyruklu anne ve kızı olduğu iddia edilen 2 ceset bulundu.

Kan donduran manzara: Çarşafa sarılı halde bulundular!

Dün akşam saatlerinde İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, 2 adet ceset bulundu. Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

ÇARŞAFA SARILIP İPLE BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDULAR

Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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