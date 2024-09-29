Kamyonette Sıkışıp Kaldı! Yardımına İtfaiye Yetişti

Dün saat 12.00 civarında, Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Muzaffer Aydemir’in kullandığı 07 R 3465 plakalı kamyonet, caddenin 57. sokakla kesiştiği noktada Umut K. (26) yönetimindeki 48 AKE 934 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, yanındaki nar bahçesine savruldu ve Aydemir araçta sıkıştı.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, uzun bir çalışma sonucunda Aydemir’i sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydemir’in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA