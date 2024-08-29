Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dedeköy mevkiinde dün gece kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Oğuz Genç'in (46) kullandığı otomobil, Gediz istikametine doğru seyir halindeyken Dedeköy kavşağına yaklaştı. Aynı yolda seyir halindeki Nuh M. (32) idaresindeki kamyoneti sollamaya çalışan Oğuz Genç'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oğuz Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.N. (43) ve Oğuz Genç'in eşi A.G.'nin (46) ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücü Nuh M. ise kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA