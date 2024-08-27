Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Avdan Mahallesi'nde, Sefa Hoda (52) idaresindeki plakasız motosiklet, Yusuf Köken idaresindeki 20 BZ 871 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hoda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA