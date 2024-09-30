Kamyonet Dereye Uçtu

Artvin’in Hopa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet Dereye Uçtu

Kaza ilçeye bağlı Yoldere köyünde 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri Kibar yönetimindeki kamyonet Hopa -Artvin karayolu Yoldere mevkiine geldiği sırada sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda Sundura deresine düştü.

Kaza yapan aracı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sürücü Hayri Kibar’ı araç içinde çıkartmayı başardı.

Yaralı Hayri Kibar, 112 sağlık ekipleri eşliğinde Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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