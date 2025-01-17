Kamyon Üst Geçide Çarptı, Faciadan Dönüldü

Sultanbeyli'de bir faciadan dönüldü. Kamyonun kasası üst geçide çarptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Kamyon Üst Geçide Çarptı, Faciadan Dönüldü

Alınan bilgiye göre, üzerinde kamyon taşıyan bir çekici aracı Demokrasi Caddesi Sultanbeyli istikametinde ilerlediği sırada bir üst geçidin altından geçmek istedi.

Bu sırada kamyonun kasası üst geçide çarptı. Kamyonun devrilmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaynak: AA

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