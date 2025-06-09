Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Ordu’nun Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi’nde saat 14.45 sıralarında Emrullah E. (34) yönetimindeki 52 ACJ 887 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Gülser Uçan’a çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uçan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emrullah E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA