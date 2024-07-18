Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinedeki değişikliğin ardından Külliye'de de dikkat çeken değişikliklere gitti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadı.

Metin Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koltuğuna ise Hakkı Susmaz getirildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Karar, 18 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAMUDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda çok sayıda üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Yayımlanan karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Ömer Bulut ile Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları oldu.

TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedik, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ise Veli Tuçez atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınırken, yerine Ahmet Bensiz getirildi.

Tokat Valiliği'ne ise Abdullah Köklü atandı.

METİN KIRATLI KİMDİR?

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan Kıratlı, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Kıratlı, 18 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştır.

HAKKI SUSMAZ KİMDİR?

1974 yılında Manisa Gördes’te doğdu. İlköğrenim hayatını Gördes’te tamamladı. 1992 yılında Sağlık Meslek Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenimini tamamladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevde bulundu. 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nde görevi resmî olarak başladı. Bakanlık bünyesinde (görevde yükselme-unvan değişikliği-merkez disiplin gibi) çeşitli kurul ve komisyonlarda görevler üstlendi. 2018 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne atandı.

ULAK Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta.

Evli ve iki çocuk babası.