Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, emniyet mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" olarak faaliyet gösteren, hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği ardışık aranması olan, "Bylock" ve Bank Asya kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DOKTOR, ÖĞRETMEN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ...

Şüphelilerden 23'ünün aktif öğretmen, araştırma görevlisi, doktor olmak üzere 40 kamu görevlisi ile 40 özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı, 8 zanlının ise yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA