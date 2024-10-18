Kamu Başdenetçiliği İçin 5 Aday Var

HABER MERKEZİ | ANKARA

Bu yıl kamu başdenetçiliği için 5, ombudsmanlık (Kamu denetçiliği) için ise 127 kişi aday olarak başvurdu.

Bir kamu başdenetçisi ve 4 ombudsmanlık için 2 Ekim'de başlayan aday başvuruları dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Kamu başdenetçiliği için 5 kişi, kamu denetçiliği için ise 127 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kamu başdenetçilik için başvuru yapan 5 kişi arasında öne çıkan isim ise Mehmet Akarca oldu.

Seçilecek 4 kamu denetçisinden biri olmak için başvuran 127 adayın arasında da alınanda önemli başarılara imza atmış önemli isimler yer aldı. Başvuru yapanlar arasında Eski TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşit Üzel’de yer alıyor.

Üzel’in Özel Harekat Polisi olan kardeşi 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bomba ile şehit olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem